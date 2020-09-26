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У Німеччині виявили найбільшу кількість випадків COVID-19 за 5 місяців

Автор: Игорь Литвиненко

В Німеччині в суботу, 26 вересня, зафіксували найбільшу кількість випадків коронавірусу за останні 5 місяців. За добу захворіло 2507 осіб, ще 9 пацієнтів померли.

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Відповідні дані представив Інститут імені Роберта Коха (RKI), передає Deutsche Welle.

Так, з початку пандемії захворіли коронавірусом в Німеччині 282 730 осіб, 9452 - померли, майже 250 тисяч - вилікувалися. При цьому індекс репродукції COVID-19 у Німеччині становить 0,91. Це означає, що 100 хворих заражають 91 здорову людину. За попередній день це індекс становив 0,78.

Нагадаємо, раніше в Німеччині запропонували скасувати карнавальний сезон через карантин.

Як писало РБК-Україна в матеріалі "Перевірка епідемією: чи пов'язані "антирекорди" з коронавірусу із збільшенням тестування", влади європейських країн можуть бути змушені повернути жорсткий карантин, незважаючи на ризик обурити населення. Погіршення ситуації з коронавірусом спостерігається відразу в декількох країнах, включаючи Францію, Німеччину і Португалію.

Як повідомляло РБК-Україна, за минулу добу в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - захворіли 3833 людини.

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