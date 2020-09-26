UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии выявили самое большое количество случаев COVID-19 за 5 месяцев

Автор: Игорь Литвиненко

В Германии в субботу, 26 сентября, зафиксировали самое большое количество случаев коронавируса за последние 5 месяцев. За сутки заболели 2507 человек, еще 9 пациентов умерли.

Самые читаемые новости

Соответствующие данные представил Институт имени Роберта Коха (RKI), передает Deutsche Welle.

Так, с начала пандемии заболели коронавирусом в Германии 282 730 человек, 9452 - умерли, почти 250 тысяч - вылечились. При этом индекс репродукции COVID-19 в Германии составляет 0,91. Это означает, что 100 больных заражают 91 здорового человека. За предыдущий день это индекс составлял 0,78.

Напомним, ранее в Германии предложили отменить карнавальный сезон из-за карантина.

Как писало РБК-Украина в материале "Проверка эпидемией: связаны ли "антирекорды" по коронавирусу с увеличением тестирования", власти европейских стран могут быть вынуждены вернуть жесткий карантин, несмотря на риск возмутить население. Ухудшение ситуации с коронавирусом наблюдается сразу в нескольких странах, включая Францию, Германию и Португалию.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - заболели 3833 человека.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияКоронавирус