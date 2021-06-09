Німеччина у четвер запустить цифрові COVID-сертифікати

Міністерство охорони здоров'я Німеччини анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів на національному рівні. Цифрові сертифікати стануть доступними вже з 10 червня.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Як розповів сьогодні представник німецького міністерства, за допомогою цифрового сертифікату громадяни зможуть довести, що вони вже отримали вакцину від коронавірусу. У міністерстві зазначили, що запуск такого сертифікату є важливим, зокрема, для туристичної галузі Німеччини.