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Німеччина у четвер запустить цифрові COVID-сертифікати

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Берлін, Середа 09 червня 2021 16:50
Німеччина у четвер запустить цифрові COVID-сертифікати Фото: Німеччина завтра запустить COVID-сертифікати (Анастасія Некипіла, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я Німеччини анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів на національному рівні. Цифрові сертифікати стануть доступними вже з 10 червня.

Про це повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Як розповів сьогодні представник німецького міністерства, за допомогою цифрового сертифікату громадяни зможуть довести, що вони вже отримали вакцину від коронавірусу.

У міністерстві зазначили, що запуск такого сертифікату є важливим, зокрема, для туристичної галузі Німеччини.

Нагадаємо, цифрові COVID-сертифікати вже отримали понад 1 млн мешканців Європейського союзу. Сертифікат містить інформацію про імунітет через вакцинацію або перенесений коронавірус, та негативний результат тесту. З 1 липня цим сертифікатом можна буде користуватися для пересування між країнами ЄС.

Як писало РБК-Україна, відсьогодні завантажити застосунок з COVID-сертифіктом можуть мешканці Польщі.

Додамо, в Євросоюзі закликали країни блоку запускати COVID-сертифікати на національному рівні раніше 1 липня.

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