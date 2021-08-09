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Німеччина почала ділитися COVID-вакцинами з іншими країнами: хто вже отримав допомогу

Автор: РБК-Україна

Уряд Німеччини почав відправку надлишкових доз вакцин від COVID компанії AstraZeneca в бідні країни. 1,3 мільйона доз препаратів надійдуть до Судану, Узбекистану, Ефіопії, Афганістану і Таджикистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Поставка вакцин від коронавірусу здійснюється через глобальний механізм COVAX.

За словами заступника представника уряду Німеччини Ульріке Деммер, Німеччина робить "важливий внесок у глобальну боротьбу з пандемією".

Вакцини від коронавірусу планують передати іншим країнам. До кінця року щонайменше 30 млн доз вакцин від AstraZeneca і Johnson & Johnson будуть відправлені за кордон.

Нагадавши, Німеччина передасть Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Переговори знаходяться на фінальній стадії.

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ГерманияВакцина від коронавірусу