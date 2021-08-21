Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

Німеччина напередодні візиту канцлера Ангели Меркель передала Україні партію вакцини AstraZeneca. Німецька партія налічує 1,5 млн доз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Німеччини в Україні.
"Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва посол Анка Фельдгузен передала сьогодні МОЗ України 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Україна стала першою країною, яка отримала вакцини від Німеччини на двосторонній основі.
Нагадаємо, до цього Україна отримала ще майже 800 000 доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви.
Вони підуть на щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, частину розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.