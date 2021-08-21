Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия накануне визита канцлера Ангелы Меркель передала Украине партию вакцины AstraZeneca. Немецкая партия насчитывает 1,5 млн доз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.
"Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала сегодня Минздраву Украины 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Украина стала первой страной, которая получила вакцины от Германии на двусторонней основе.
Напомним, до этого Украина получила еще почти 800 000 доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы.
Они пойдут на прививку тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca, часть распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.