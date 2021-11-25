Німеччина перевищила позначку у 100 тисяч смертей від COVID

За останні 24 години від коронавірусу померла 351 людина, внаслідок чого загальна кількість загиблих склала 100 119 жертв COVID.

У Європі Німеччина стала п'ятою країною, що пройшла відмітку у 100 тисяч смертей, після Росії, Британії, Італії та Франції.

Крім того, Німеччина також встановила рекорд із щоденних підтверджених випадків - 75 961 за останню добу. З початку пандемії в країні було зареєстровано понад 5,57 мільйона підтверджених випадків COVID-19.

Уряд закликав людей, які були вакциновані понад шість місяців тому, отримати бустерну дозу, а тих, хто ще не був вакцинований взагалі, зробити своє перше щеплення. За офіційними даними, 68,1% з 83 мільйонів жителів Німеччини повністю вакциновані, що набагато нижче за мінімальний рівень у 75%, якого прагне уряд.