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Голова Чернігівської ОДА: про вихід з "червоної" зони говорити зарано

Автор: Анастасія Рокитна

У Чернігівській областів ситуація з коронавірусом лишається критичної. Регіон не готовий до виходу з "червоної" зони карантину.

Про це заявила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, повідомляє видання "Високий вал".

За її словами, протягом двох тижнів, поки регіон перебуває в "червоній" зоні, показники захворюваності поступово стабілізуються.

"Порівнюючи перший і другий тижні жорсткого карантину, бачимо зростання кількості нових випадків захворювання з 53% до 55%, виявлених при проведенні досліджень методом ПЛР та ІФА. У 21 лікарні області наразі перебуває 1144 хворих. Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд до 2280 ліжок", - сказала Анна Коваленко.

Зазначимо, з 8 квітня Чернігів посилив карантин, в місті заборонили перебувати без маски на площах загального користування.

Нагадаємо, в Україні скорочується рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Станом на 13 квітня в країні вже п'ять регіонів відповідають нормі за цим показником.

Зазначимо, з 11 квітня Закарпатська область перейшла з червоної" в "жовту" зону карантину.

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