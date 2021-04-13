Голова Чернігівської ОДА: про вихід з "червоної" зони говорити зарано

У Чернігівській областів ситуація з коронавірусом лишається критичної. Регіон не готовий до виходу з " червоної" зони карантину.

За її словами, протягом двох тижнів, поки регіон перебуває в "червоній" зоні, показники захворюваності поступово стабілізуються.

"Порівнюючи перший і другий тижні жорсткого карантину, бачимо зростання кількості нових випадків захворювання з 53% до 55%, виявлених при проведенні досліджень методом ПЛР та ІФА. У 21 лікарні області наразі перебуває 1144 хворих. Минулого тижня ми збільшили ліжковий фонд до 2280 ліжок", - сказала Анна Коваленко.

Зазначимо, з 8 квітня Чернігів посилив карантин, в місті заборонили перебувати без маски на площах загального користування.