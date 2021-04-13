Глава Черниговской ОГА: о выходе из "красной" зоны говорить рано

В Черниговской области ситуация с коронавирусом остается критической. Регион не готов к выходу из " красной" зоны карантина.

По ее словам, в течение двух недель, пока регион находится в "красной" зоне, показатели заболеваемости постепенно стабилизируются.

"Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, мы видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек", - сказала Анна Коваленко.

Отметим, с 8 апреля Чернигов ужесточил карантин, в городе запретили находиться без маски на площадях общего пользования.