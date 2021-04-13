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Глава Черниговской ОГА: о выходе из "красной" зоны говорить рано

Автор: Анастасия Рокитна

В Черниговской области ситуация с коронавирусом остается критической. Регион не готов к выходу из "красной" зоны карантина.

Об этом заявила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко, сообщает издание "Высокий вал".

По ее словам, в течение двух недель, пока регион находится в "красной" зоне, показатели заболеваемости постепенно стабилизируются.

"Сравнивая первую и вторую недели жесткого карантина, мы видим рост количества новых случаев заболевания с 53% до 55%, выявленных при проведении исследований методом ПЦР и ИФА. В 21 больнице области сейчас находится 1144 больных. На прошлой неделе мы увеличили коечный фонд до 2280 коек", - сказала Анна Коваленко.

Отметим, с 8 апреля Чернигов ужесточил карантин, в городе запретили находиться без маски на площадях общего пользования.

Напомним, в Украине сокращается уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом. По состоянию на 13 апреля в стране уже пять регионов соответствуют норме по этому показателю.

Отметим, с 11 апреля Закарпатская область перешла из "красной" в "желтую" зону карантина.

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