Голова МЗС Литви самоізолювався після контакту з зараженими коронавірусом

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс тиждень перебуватиме на самоізоляції. Таке рішення було прийняте після його контакту з членами делегації президента Франції Еммануеля Макрона, у яких був виявлений коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили в офісі Макрона, два члени французької делегації з позитивним результатом тесту перебували з візитом у Вільнюсі та контактували з 26 особами. Наразі всі вони були протестовані, більшість результатів очікуються до кінця понеділка. Їм наказали самоізолюватись до кінця цього тижня.

Президент Литви Гітанас Науседа, його дружина і кілька співробітників його офісу пройшли тестування на коронавірус в неділю. Всі результати були негативними.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн отримала негативний результат тесту на коронавірус, однак вона буде залишатися в самоізоляції ще добу.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що у США у трьох сенаторів-республіканців виявили коронавірус.