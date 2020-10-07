ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Голова Ощадбанку заразився коронавірусом

Новость на русском → Середа 07 жовтня 2020 12:59
Голова Ощадбанку заразився коронавірусом Фото: Андрій Пишний (facebook.com pyshnyy)
Автор: Андрій Козловський

У голови Ощадбанку Андрія Пишного виявили коронавірус. Усі питання по роботі він буде вирішувати дистанційно.

Про це Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, банк працюватиме у звичайному режимі.

"4753 - новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на COVID 19 - виявлено", - написав Пишний.

Він також зазначив, що буде дотримуватись настанов щодо лікування.

Нагадаємо, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус.

Крім того, раніше лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус.

Також у народних депутатів Нестора Шуфрича та Ігоря Палиці діагностували COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Коронавірус
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19