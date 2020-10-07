Глава Ощадбанка заразился коронавирусом
Фото: Андрей Пышный (facebook.com pyshnyy)
У главы Ощадбанка Андрея Пышного обнаружили коронавирус. Все вопросы по работе он будет решать дистанционно.
Об этом Андрей Пышный написал на своей странице в Facebook.
По его словам, банк будет работать в обычном режиме.
"4753 - новый антирекорд. К сожалению, я стал частью этой печальной статистики, вечером получил результаты теста на COVID 19 - обнаружено", - написал Пышный.
Он также отметил, что будет придерживаться предписаний относительно лечения.
Напомним, глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заболел коронавирусом.
Кроме того, ранее лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.
Также у народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы диагностировали COVID-19.