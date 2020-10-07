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Голова Ощадбанку заразився коронавірусом

Автор: Андрій Козловський

У голови Ощадбанку Андрія Пишного виявили коронавірус. Усі питання по роботі він буде вирішувати дистанційно.

Про це Андрій Пишний написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, банк працюватиме у звичайному режимі.

"4753 - новий антирекорд. На жаль, я став частиною цієї сумної статистики, увечері отримав результати тесту на COVID 19 - виявлено", - написав Пишний.

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Він також зазначив, що буде дотримуватись настанов щодо лікування.

Нагадаємо, голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв захворів на коронавірус.

Крім того, раніше лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко захворів на коронавірус.

Також у народних депутатів Нестора Шуфрича та Ігоря Палиці діагностували COVID-19.

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