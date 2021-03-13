Глава ВООЗ заявив про недофінансування боротьби з COVID-19 на 22 млрд доларів

Голова Всесвітньої організацією охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус заявив, що міжнародному партнерству ACT Accelerator для боротьби з коронавірусом не вистачає фінансування більш ніж на 22 млрд доларів. Поки на Accelerator виділили 11 млрд доларів.
Про це йдеться на сайті ВООЗ.
"На даний момент на ACT Accelerator виділено 11 млрд доларів, але ми все ще стикаємося з дефіцитом фінансування в розмірі 22,1 млрд доларів", - сказав глава ВООЗ.
У той же час він зазначив, що дефіцит становить лише малу частину від 13 трлн доларів, яку, за оцінками МВФ, країни по всьому світу витратили на боротьбу з коронавірусом.
Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреисус заявив, що багаті країни скупили більшу частину вакцин від коронавіруса.
Нагадаємо, Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія провели віртуальний саміт Quad. Вони домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.