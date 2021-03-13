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США і союзники домовилися про поставку мільярда доз вакцин проти коронавіруса в Азію

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 04:57
США і союзники домовилися про поставку мільярда доз вакцин проти коронавіруса в Азію Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія провели віртуальний саміт Quad. Вони домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.

Про це пише "Голос Америки".

Лідери чотирьох країн зобов'язалися тісно співпрацювати в галузі поширення вакцин проти COVID-19, а також у питаннях боротьби зі зміною клімату та безпеки.

За підсумками саміту було вирішено створити створити експертну групу для організації поширення вакцин, а також робочі групи зі зміни клімату, технічним стандартам і спільну розробку нових технологій.

Крім того, США і союзники заявили про намір продовжувати зусилля з просування свободи і демократії в Індо-Тихоокеанському регіоні, перед обличчям зростаючих викликів з боку Китаю.

Раніше ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин.

РБК-Україна писало, що програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.

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