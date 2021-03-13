США і союзники домовилися про поставку мільярда доз вакцин проти коронавіруса в Азію
Сполучені Штати, Австралія, Індія і Японія провели віртуальний саміт Quad. Вони домовилися поставити мільярд доз вакцини проти коронавіруса в Азію до 2022 року.
Про це пише "Голос Америки".
Лідери чотирьох країн зобов'язалися тісно співпрацювати в галузі поширення вакцин проти COVID-19, а також у питаннях боротьби зі зміною клімату та безпеки.
За підсумками саміту було вирішено створити створити експертну групу для організації поширення вакцин, а також робочі групи зі зміни клімату, технічним стандартам і спільну розробку нових технологій.
Крім того, США і союзники заявили про намір продовжувати зусилля з просування свободи і демократії в Індо-Тихоокеанському регіоні, перед обличчям зростаючих викликів з боку Китаю.
Раніше ВООЗ закликала фармкомпанії поділитися потужностями з виробниками COVID-вакцин.
РБК-Україна писало, що програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.