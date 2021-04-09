Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вакцинувався від коронавіруса

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19. Щеплення він зробив разом з військовослужбовцями однієї з бригад в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили у прес-центрі ООС .

Вакцинацію проводили у військовому госпіталі.

"Задля популяризації вакцинації та щоб не витрачати залишкові дози вакцини, Міністерство охорони здоров’я дозволило щеплювати людей, які своїм прикладом можуть сприяти підвищенню довіри до імунізації", - йдеться в повідомленні про вакцинацію Хомчака.

Водночас наголошується, що військовослужбовці, які беруть участь в ООС мають право на першочергове щеплення.

Загалом, станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали 31 555 військовослужбовців.