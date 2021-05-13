Після року пандемії у ЄС виявили понад чверть противників вакцинації, - опитування

Понад чверть дорослих в Європейському Союзі після року пандемії COVID-19 не налаштовані робити щеплення. Найбільшими скептиками щодо вакцинації виявилися жителі Болгарії.

Про це свідчать дані соцопитування компанії Eurofound, проведеного після року пандемії та оприлюдненого 13 травня, передає Reuters .

Результати опитування свідчать про сильний зв'язок між нерішучістю щодо вакцинації та використанням соціальних мереж. Там, де соцмережі є основним джерелом інформації, не готові до вакцинації близько 40%. В суспільствах, які більше користувалися традиційними ЗМІ, не хочуть робити щеплення близько 18%.

"На жаль, ці висновки відображають неможливість надати переконливу і чітку інформацію щодо ефективності та безпеки вакцин", - сказала старший науковий керівник Eurofound Дафні Арендт.

Найбільш неохоче підтримують вакцинацію болгари. Там 67% дорослих заявили, що навряд чи робитимуть щеплення. Натомість в Ірландії лише 10% дорослих заявили, що не будуть вакцинуватися.

Опитування виявило своєрідне розділення Європи в питанні вакцинації на схід та захід. За винятком Франції та Австрії, намір зробити щеплення у західних країнах ЄС становить понад 60%. Північні та середземноморські країни мають ще вищі показники.

Дослідження також показало, що студенти, працевлаштовані або пенсіонери менше вагаються, тоді як 39% безробітних або осіб з тривалою хворобою сумніваються щодо вакцинації.

Опитування було проведено в період з лютого по березень 2021 року після одного року життя в умовах пандемії.