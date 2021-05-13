Після року пандемії у ЄС виявили понад чверть противників вакцинації, - опитування
Понад чверть дорослих в Європейському Союзі після року пандемії COVID-19 не налаштовані робити щеплення. Найбільшими скептиками щодо вакцинації виявилися жителі Болгарії.
Про це свідчать дані соцопитування компанії Eurofound, проведеного після року пандемії та оприлюдненого 13 травня, передає Reuters.
Результати опитування свідчать про сильний зв'язок між нерішучістю щодо вакцинації та використанням соціальних мереж. Там, де соцмережі є основним джерелом інформації, не готові до вакцинації близько 40%. В суспільствах, які більше користувалися традиційними ЗМІ, не хочуть робити щеплення близько 18%.
"На жаль, ці висновки відображають неможливість надати переконливу і чітку інформацію щодо ефективності та безпеки вакцин", - сказала старший науковий керівник Eurofound Дафні Арендт.
Найбільш неохоче підтримують вакцинацію болгари. Там 67% дорослих заявили, що навряд чи робитимуть щеплення. Натомість в Ірландії лише 10% дорослих заявили, що не будуть вакцинуватися.
Опитування виявило своєрідне розділення Європи в питанні вакцинації на схід та захід. За винятком Франції та Австрії, намір зробити щеплення у західних країнах ЄС становить понад 60%. Північні та середземноморські країни мають ще вищі показники.
Дослідження також показало, що студенти, працевлаштовані або пенсіонери менше вагаються, тоді як 39% безробітних або осіб з тривалою хворобою сумніваються щодо вакцинації.
Опитування було проведено в період з лютого по березень 2021 року після одного року життя в умовах пандемії.
Нагадаємо, у США 13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу. Щеплення дозволили робити дітям віком 12-15 років. До такого кроку має намір вдатися й Європейський союз.