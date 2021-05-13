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В США почали вакцинацію підлітків. Європа ще розглядає таку можливість

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Четвер 13 травня 2021 16:19
В США почали вакцинацію підлітків. Європа ще розглядає таку можливість Фото: вакцинація підлітків розпочалася у США (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У США 13 травня почалася вакцинація підлітків від коронавірусу. Щеплення дозволили робити дітям віком 12-15 років.

Про це пише DW.

Вакцинацію проводитимуть препаратом BioNTech/Pfizer. Всього вакцину пропонуватимуть приблизно 15 тисяч аптек по всій країн.

Президент США Джо Байден закликав батьків забезпечити вакцинацію їхніх дітей, адже вони так само можуть інфікуватися коронавірусом та заражати своїх друзів та рідних.

У Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) все ще розглядають відповідний запит фармацевтичних компаній на дозвіл вакцинації підлітків.

Раніше повідомлялося, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило застосування вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech для підлітків 12-15 років.

РБК-Україна писало, що у Канаді Міністерство охорони здоров'я схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років.

Відзначимо, в Україні дозволена вакцинація тільки дорослих віком від 18 років.

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