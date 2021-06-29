У Греції скасували масковий режим в ресторанах для COVID-вакцинованих

Країна наразі послаблює обмеження, оскільки рівень інфікованості COVID-19 падає, але занепокоєння зростає щодо більш заразного варіанту Delta. Маски для обличчя раніше були обов’язковими у всіх закритих громадських приміщеннях.

"Перша мета - сприяти проекту вакцинації. Привести якомога більше людей (до центрів вакцинації - ред.)", - сказав Джордж Герапетрит.

З 15 липня вакцинованих глядачів вперше почали пускати на спортивні майданчики, але їм все одно треба носити маски. В театрах та кінотеатрах теж все ще потрібно носити маски.

Наразі понад 30,2% населення Греції повністю вакциновано, а 43,1% отримали одну дозу. Уряд прагне досягти 70% до осені.

Люди, які щеплені не повністю, все ще можуть відвідувати ресторани, театри та кінотеатри, але їм доведеться пройти експрес-тест на коронавірус.

При цьому власники ресторанів та кафе можуть вирішити приймати лише повністю щеплених клієнтів з заповненістю 85% місць, або також невакцинованих клієнтів з заповненістю 50% простору, додав Герапетрит.