Греція зобов'язала приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці

В Греції Міністерство охорони здоров'я зобов'язало лікарів приватних клінік працювати в лікарнях, де проходять лікування пацієнти з COVID-19. У разі відмови лікарям загрожує тюремний термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.
Таке рішення було потрібно через перевтому медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Співробітники поліції передали лікарям відповідні документи, які зобов'язують їх з'явитися в лікарні.
Нагадаємо, що у Греції заборонили відвідувати громадські місця невакцинованим громадянам. Правила набудуть чинності з 22 листопада.