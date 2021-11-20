RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Греція зобов'язала приватних лікарів працювати в COVID-лікарнях під загрозою в'язниці

Автор: Наталья Скороход

В Греції Міністерство охорони здоров'я зобов'язало лікарів приватних клінік працювати в лікарнях, де проходять лікування пацієнти з COVID-19. У разі відмови лікарям загрожує тюремний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

Таке рішення було потрібно через перевтому медиків, які лікують пацієнтів з коронавірусом. Співробітники поліції передали лікарям відповідні документи, які зобов'язують їх з'явитися в лікарні.

Нагадаємо, що у Греції заборонили відвідувати громадські місця невакцинованим громадянам. Правила набудуть чинності з 22 листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус