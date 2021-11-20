Греция обязала частных врачей работать в COVID-больницах под угрозой тюрьмы

В Греции министерство здравоохранения обязало врачей частных клиник работать в больницах, где проходят лечение пациенты с COVID-19. В случае отказа врачам грозит тюремный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.
Такое решение потребовалось из-за переутомления медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом. Сотрудники полиции передали врачам соответствующие документы, которые обязывают их явиться в больницы.
Напомним, что в Греции запретили посещать общественные места невакцинированным гражданам. Правила вступят в силу с 22 ноября.