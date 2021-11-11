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Чи загрожує відповідальність за купівлю COVID-сертифікату: що кажуть в Нацполіції

Автор: Дмитро Левицький

Купівля підробного COVID-сертифікату ще не є кримінальним проступком. А от застосування такого "сертифікату" вже карається законом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення".

Як пояснила прес-секретар глави Нацполіції Мар'яна Рева, якщо власник підробленого COVID-сертифікату ніде ним не скористається, то відповідальність йому не загрожуватиме.

"Сама наявність підробленого документа в людини ще не є кримінальним проступком. Але, коли вона його використає, сам факт використання вже передбачений у Кримінальному кодексі", - уточнила вона.

А встановлювати, чи використовувався сертифікат, будуть за допомогою цифрових слідів, які залишаються після зчитування QR-коду з підробленого сертифікату.

Крім того, Рева прокоментувала нещодавній заклик полтавських поліцейських до власників підроблених сертифікатів. Вони пропонували розкаятися та розказати, де отримали "послугу", в обмін на звільнення від покарання через рішення суду. За словами представниці Нацполіції, це самодіяльність місцевих правоохоронців.

Яка відповідальність зараз:

  • за фіктивне щеплення з внесенням даних в реєстр лікарям може загрожувати від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт;
  • за використання підробленого сертифіката можна потрапити за ґрати на два роки.

Нагадаємо, вже наступного тижня Рада може остаточно підтримати законопроект 6084 про посилення відповідальності за фейкові COVID-сертифікати.

Додамо, до відповідальності за підробку сертифікатів вже притягнули двох лікарів.

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НПУсертифікат вакцинації