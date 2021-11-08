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Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію

Автор: Олександр Мороз

Уряд Грузії виплатить по 60 доларів тим пенсіонерам, які до 1 січня 2022 року зроблять хоча б одне щеплення від COVID. Гроші надійдуть відразу після першої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

Як заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, з сьогоднішнього дня вводиться одноразова доплата в 200 ларі (близько 63 доларів) для пенсіонерів, які до 1 січня вакцинуються від коронавірусу.

"Гроші будуть зараховані відразу ж після першої дози вакцини", - додав Гарібашвілі.

Також повідомляється, що на сьогодні в країні вакцинували близько 33,3% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Грузія з 1 грудня вводить так звані "зелені паспорти" для відвідування таких громадських місць, як ресторани, кіно, ТРЦ, музеї і так далі.

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ГрузіяКоронавірусВакцинація