Губернатор Техасу заборонив бізнесу вводити обов'язкову вакцинацію

За словами Ебботта, вакцинація повинна бути добровільною, а мандат адміністрації Байдена щодо вакцинації він назвав надмірним федеральним втручанням.

Як відомо, адміністрація президента США зобов'язала компанії зі 100 і більше співробітниками забезпечувати їм вакцинацію або регулярне тестування на коронавірус.

"Вакцина COVID - 19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але повинна залишатися добровільною, а не примусовою", - йдеться в заяві Ебботта.

Ебботт також відмовився від вимог щодо використання масок і вимог доказів вакцинації, хоча в Техасі спостерігається зростання випадків захворювання і переповнення лікарень. Крім того, сам Ебботт влітку перехворів коронавірусом.

