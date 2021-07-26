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Харків відкрив онлайн-запис на вакцинацію препаратом Pfizer

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Харків, Понеділок 26 липня 2021 11:57
Харків відкрив онлайн-запис на вакцинацію препаратом Pfizer Фото: вакцинація в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харкові відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer. Вакцинація доступна всім бажаючим старше 18 років в п'яти пунктах масової вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram сервісу helsi.me.

Повідомляється, що в Харкові можна записатися в пункти масової вакцинації і отримати щеплення вакциною Pfizer всім бажаючим від 18 років. Пункти працюють за адресами:

  • вул. Сумська, 56
  • вул. Полтавський шлях, 56
  • вул. Шатилова дача, 4
  • вул. Трінклера, 6
  • вул. Кооперативна, 28-А

Дані про запис-дата, час і номер бригади - можна подивитися після запису в додатку Helsi. Цю ж запис потрібно буде показати на вході в центр вакцинації.

Додаток доступний в Google Play і App Store. Інформація про зроблене щеплення зберігається в додатку.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna у центрі вакцинації.

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