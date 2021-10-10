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Нові правила. Харків посилив карантин, Львів готується: що і як зміниться в регіонах

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Неділя 10 жовтня 2021 13:39
Нові правила. Харків посилив карантин, Львів готується: що і як зміниться в регіонах Фото: в Україні місцями посилюють карантин (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З 10 жовтня Харків офіційно увійшов до "помаранчевої зони", і місцева влада вирішила посилити карантинні заходи. У той же час інші регіони найближчим часом можуть взагалі увійти до "червоної" зони.

РБК-Україна зібрало актуальну інформацію щодо ситуації в регіонах.

Харків

У Харкові відсьогодні обмежуються всі масові заходи, міська влада зосередиться на безперебійній вакцинації та тестуванні на COVID. Крім того, діють такі заходи:

  • максимальна заповнюваність кінотеатрів і театрів скорочена до 50%;
  • максимальну кількість пасажирів в метро і громадському транспорті скорочено до кількості сидячих місць;
  • обов'язкове носіння захисної маски в метро і громадському транспорті.

При цьому навчальні заклади в Харкові продовжать роботу, оскільки в місті вакциновано понад 80% працівників сфери освіти. Режим роботи закладів громадського харчування не зміниться.

Також працівники кінотеатрів та інших закладів мають бути вакциновані.

Львів

Львів готується до посиленню карантину з 18 жовтня. Учні 5-11 класів, а також позашкільні заклади перейдуть на тижневе дистанційне навчання. Після цього буде тиждень канікул.

Також лікарні міста призупинять планові госпіталізації та операції, щоб залишити місця для пацієнтів з COVID-19. Рекомендовано обмежити розважальні масові заходи. На сьогодні обговорюється рішення щодо роботи ринків, закладів харчування, магазинів та іншого бізнесу.

Львівська область

Тим часом Львівська область може перейти до "червоної" зону адаптивного карантину вже протягом тижня, оскільки ситуація з COVID-захворюваністю стрімко погіршується.

"Зараз ми говоримо про те, що все добре, але є об'єктивні показники, які дають підстави говорити про те, що найближчим часом ми все ж очікуємо посилення карантину", - зазначив директор Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Сумська область

Сумська область може перейти в "червону" зону протягом декількох днів, минаючи "помаранчеву". За словами директора обласного лабораторного центру Володимира Збаразького, регіон вже за трьома показниками відповідав цій зоні.

Він також додав, що якщо протягом двох найближчих днів ці показники не покращаться, то регіон автоматично перейде в "червону" зону.

Херсонська область

Як заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, Херсонська область може перейти в "червону" зону карантину наступного тижня. Рішення розглядатиме державна комісія 12-13 жовтня.

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