У Харкові 85% працівників освіти вакцинувалися від COVID-19

У Харкові учні не переходитимуть на дистанційне навчання у зв'язку з COVID-19 , оскільки в місті вакцинувалося 85% працівників освіти. Про це заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов на зустрічі з батьківською громадськістю Московського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на city.kharkov .

Він зазначив, що через зростання захворюваності коронавірусом, місто Харків, як і вся країна, перейде в "жовту" карантинну зону. Однак у місті зберегтися очна форма навчання, оскільки 85% вчителів та вихователів дитячих садків отримали щеплення.

"У місті близько 85% вчителів і вихователів дитячих садків зробили щеплення від коронавірусу. Саме завдяки цьому дистанційного навчання в наших школах не буде, і діти зможуть отримувати знання у звичайному режимі", - сказав Терехов.