Харківська область може потрапити до "червоної зони" у найближчі дні, - Ляшко

Протягом найближчих кількох днів Харківська область може потрапити до "червоної зони" карантину. Ситуація з захворюваністю на коронавірус там погіршується.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

"Область впродовж найближчих днів може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки за визначеними постановою Кабінету Міністрів України критеріями", - впевнений Ляшко.

Він зазначив, що наразі спостерігається погіршення епідемічної ситуації у Харківській області.

Нагадаємо, Харківська область опинилася на порозі потрапляння у "червону" зону карантину. У цій зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів.

Виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня у місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Сьогодні стало відомо, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.