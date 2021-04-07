RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Харківська область може потрапити до "червоної зони" у найближчі дні, - Ляшко

Автор: Инна Собора

Протягом найближчих кількох днів Харківська область може потрапити до "червоної зони" карантину. Ситуація з захворюваністю на коронавірус там погіршується.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в Facebook.

Він зазначив, що наразі спостерігається погіршення епідемічної ситуації у Харківській області.

"Область впродовж найближчих днів може увійти до “червоного” рівня епідемічної небезпеки за визначеними постановою Кабінету Міністрів України критеріями", - впевнений Ляшко.

Нагадаємо, Харківська область опинилася на порозі потрапляння у "червону" зону карантину. У цій зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів.

Виконувач обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня у місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Сьогодні стало відомо, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віктор Ляшкокрасная зонаКоронавірус
Читайте також
Степанов назвав терміни перших поставок від Pfizer за прямим контрактом
Степанов назвав мінімальне число щеплень на місяць для вакцинації 70% українців до 2022
Прогноз погоди