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У Харківській області спрогнозували, коли буде пік коронавірусу

Новость на русском → Харків, П'ятниця 09 квітня 2021 11:32
У Харківській області спрогнозували, коли буде пік коронавірусу Фото: у Харківській області ще немає піку коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Харківській області ще не досягли піку коронавірусу. Очікують, що він буде через кілька тижнів.

Про це заявила в ефірі "Суспільне. Харків" головний санітарний лікар області Любов Махота.

За її словами, інтенсивність епідемічного процесу ще зростає, але цей процес трохи сповільнилося.

"Минулого тижня ми фіксували приріст кількості хворих у 31%, а за такий же період минулого місяця показник сягав 36%. Ми розуміємо, що через кілька тижнів ситуація вийде на пік і після цього сподіваємося на поступове зниження захворюваності", - сказала Махота

Медик прогнозує, що обмеження "червоної" зони, якої за показниками вже три дні відповідає місто, можуть протриматися не менше місяця, перш ніж цифри повернуться до норми.

Нагадаємо, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов заявив, що з 10 квітня в місті почнуть діяти додаткові карантинні обмеження. Посилення карантину не вплине на роботу харківського метро.

Раніше місцева влада говорила, що Харків не має наміру закривати садочки і відправляти 1-4 класи на дистанційне навчання, навіть якщо потрапить в "червону зону" карантину.

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