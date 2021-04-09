У Харківській області спрогнозували, коли буде пік коронавірусу

В Харківській області ще не досягли піку коронавірусу . Очікують, що він буде через кілька тижнів.

За її словами, інтенсивність епідемічного процесу ще зростає, але цей процес трохи сповільнилося.

"Минулого тижня ми фіксували приріст кількості хворих у 31%, а за такий же період минулого місяця показник сягав 36%. Ми розуміємо, що через кілька тижнів ситуація вийде на пік і після цього сподіваємося на поступове зниження захворюваності", - сказала Махота

Медик прогнозує, що обмеження "червоної" зони, якої за показниками вже три дні відповідає місто, можуть протриматися не менше місяця, перш ніж цифри повернуться до норми.