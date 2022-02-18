"Ідеальні умови": глава ВООЗ заявив про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

"Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту (коронавірусу - ред.)", - сказав глава ВООЗ.

За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким протіканням захворювання при зараженні штамом "Омікрон", викликали небезпечне припущення про те, що пандемія COVID-19 Закінчилася.

"Але це не так - не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної і виліковної хвороби", - додав Гебрейесус.

Глава ВООЗ уточнив, що сьогодні у світової спільноти є "інструменти і ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу в цьому році. Він підкреслив, що її припинення повинно знаходитися в фокус уваги всього людства.