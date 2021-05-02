ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Морги і крематорії переповнені: в Індії рекордна кількість смертей від COVID-19

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 16:58
Морги і крематорії переповнені: в Індії рекордна кількість смертей від COVID-19 Фото: Індія не справляється зі спалахом коронавірусної інфекції (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Число нових випадків зараження коронавірусом в Індії незначно знизилося в неділю, 2 травня, але кількість смертей від COVID-19 підскочила до рекордних 3689 осіб. Ще один штат закрився на карантин, оскільки система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.

Про це повідомляє Reuters.

Влада повідомила про 392 488 нових випадків за попередні 24 години, в результаті чого загальне число випадків досягло 19,56 млн.на даний момент вірус вбив 215 542 людини. У суботу Індія повідомила про рекордні 401 993 нових випадків коронавірусу.

Індійські лікарні, морги і крематорії переповнені, оскільки в країні щодня реєструється понад 300 тисяч випадків захворювання протягом більше 10 днів поспіль. Десятки людей померли за останній тиждень через брак кисню в лікарнях тільки в Делі.

Майже 10 індійських штатів і територій ввели обмеження в тій чи іншій формі, навіть незважаючи на те, що федеральний уряд як і раніше неохоче вводить національну ізоляцію.

Східний Штат Одіша став останнім, хто оголосив про двотижневу ізоляцію, приєднавшись до Делі, Махараштри, Карнатаки та Західної Бенгалії. Інші штати, в тому числі Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш і Раджастхан, ввели або комендантську годину в нічний час, або карантин у вихідні.

Газета Indian Express повідомила в неділю, що цільова група країни по COVID - 19 порадила федеральному уряду ввести національну ізоляцію.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна з 2 травня закрила кордон для Індії. При поверненні в Україну з цієї країни всі громадяни, в тому числі і українці, підлягають самоізоляції незалежно від результатів ПЛР-тесту.

Раніше директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк в коментарі РБК-Україна повідомляла, що індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів у країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія вирус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19