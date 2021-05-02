Морги і крематорії переповнені: в Індії рекордна кількість смертей від COVID-19

Число нових випадків зараження коронавірусом в Індії незначно знизилося в неділю, 2 травня, але кількість смертей від COVID-19 підскочила до рекордних 3689 осіб. Ще один штат закрився на карантин, оскільки система охорони здоров'я країни нездатна впоратися з величезним навантаженням.

Влада повідомила про 392 488 нових випадків за попередні 24 години, в результаті чого загальне число випадків досягло 19,56 млн.на даний момент вірус вбив 215 542 людини. У суботу Індія повідомила про рекордні 401 993 нових випадків коронавірусу.

Індійські лікарні, морги і крематорії переповнені, оскільки в країні щодня реєструється понад 300 тисяч випадків захворювання протягом більше 10 днів поспіль. Десятки людей померли за останній тиждень через брак кисню в лікарнях тільки в Делі.

Майже 10 індійських штатів і територій ввели обмеження в тій чи іншій формі, навіть незважаючи на те, що федеральний уряд як і раніше неохоче вводить національну ізоляцію.

Східний Штат Одіша став останнім, хто оголосив про двотижневу ізоляцію, приєднавшись до Делі, Махараштри, Карнатаки та Західної Бенгалії. Інші штати, в тому числі Уттар-Прадеш, Телангана, Ассам, Андхра-Прадеш і Раджастхан, ввели або комендантську годину в нічний час, або карантин у вихідні.

Газета Indian Express повідомила в неділю, що цільова група країни по COVID - 19 порадила федеральному уряду ввести національну ізоляцію.