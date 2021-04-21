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В Індії померли понад 20 пацієнтів на ШВЛ через витік кисню

Автор: РБК-Україна

У лікарні індійського штату Махараштра загинули щонайменше 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів. У медзакладі стався витік кисню з цистерни.

Про це повідомляє NDTV.

У зв'язку з витоком подача кисню пацієнтам була припинена приблизно на пів години.

Загиблі були підключені до апаратів ШВЛ і вимагали постійної подачі кисню під тиском.

У лікарні на момент аварії перебувало близько 150 пацієнтів, яким був необхідний кисень.

Нагадавши, Індія зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Ситуація в країні напружена. Це може позначитися на поставках вакцин в інші країни.

У Нью-Делі зіткнулися з нестачею лікарняних ліжок і нестачею кисню для хворих COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Індія призупинила експорт на ліки від коронавірусу. Це пов'язано з тим, що зараз ці ліки необхідні населенню Індії.

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