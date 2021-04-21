В Индии умерли более 20 COVID-пациентов на ИВЛ из-за утечки кислорода

В больнице индийского штата Махараштра погибли по меньшей мере 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких. В медучреждении произошла утечка кислорода из цистерны.

В больнице на момент аварии находилось около 150 пациентов, которым был необходим кислород.

Погибшие были подключены к аппаратам ИВЛ и требовали постоянной подачи кислорода под давлением.

В связи с утечкой подача кислорода пациентам была приостановлена ​​примерно на полчаса.

Напомним, Индия столкнулась с четвертой волной коронавируса. Ситуация в стране напряженная. Это может сказаться на поставках вакцин в другие страны.

В Нью-Дели столкнулись с нехваткой больничных коек и нехваткой кислорода для больных COVID-19.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила экспорт на лекарство от коронавируса. Это связано с тем, что сейчас эти лекарства необходимы населению Индии.