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В Індії зафіксовано найнижче зростання щоденних випадків COVID-19 з 14 квітня

Автор: РБК-Україна

У вівторок в Індії зареєстровано 196 427 нових випадків зараження коронавірусом за останні 24 години. Це є найнижчим щоденним зростанням кількості інфекцій з 14 квітня.

Про це повідомляє Reuters.

Так, за добу в країні померли 3 511 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, загальна кількість хворих в країні зараз становить 26,95 мільйона чоловік, а загальне число смертельних випадків становить 307 231 людина.

Нагадаємо, 17 травня Індія пережила Новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. За останню добу від хвороби загинуло 4329 осіб.

РБК-Україна писало, що подвійна доза вакцини від COVID-19 майже так само ефективна проти швидкопросторового варіанту коронавірусу, який вперше був виявлений в Індії, як і проти домінуючого штаму у Великобританії.

Раніше повідомлялося, що в Індії лікарі борються зі смертельною хворобою, яка виникає у пацієнтів з COVID-19.

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