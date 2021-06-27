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Індія послаблює карантин: дозволять спортзали та банкети

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Індій, Неділя 27 червня 2021 15:39
Індія послаблює карантин: дозволять спортзали та банкети Фото: в Індії послаблюють карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Індії послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це повідомив уряд столиці Індії Делі.

Про це пише ThePrint.

Уряд Делі повідомив про поліпшення ситуації з коронавірусом і дозволив проводити банкети та відвідувати спортзали й центри йоги.

Проведення весіль в банкетних, шлюбних залах і готелях дозволено за участю 50 осіб. Тренажерні зали та центри йоги можуть бути заповнені відвідувачами на 50%.

Ослаблення карантинних обмежень набуде чинності вже з понеділка з 5.00 ранку.

Управління по боротьбі зі стихійними лихами Делі уточнює, що шлюби будуть як і раніше дозволені в судах або будинках з максимальною кількістю осіб 20 осіб при суворому дотриманні норм поведінки, відповідних COVID.

"Крім того, шлюби також будуть дозволені в банкетних залах, залах для одружень, готелях з максимальною місткістю 50 осіб й за умови суворого дотримання норм поведінки, що стосуються COVID", - йдеться в наказі.

При цьому власників банкетних і шлюбних залів попередили, що вони несуть відповідальність за забезпечення суворого дотримання правил поведінки. Під час банкетів відвідувачі зобов'язані носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання.

"У разі виявлення будь-якого порушення будуть прийняті суворі заходи покарання/кримінального переслідування проти власника приміщення, а також проти окремої особи. Приміщення будуть негайно опечатані", - попереджає уряд.

Також згідно з наказом, гімназіям та інститутам йоги в місті буде дозволено відкритися з пропускною спроможністю до 50 відсотків.

Школи, коледжі та освітні установи, кінотеатри, мультиплекси, басейни, розважальні парки та парки розваг залишаться закритими, а банкетні зали для будь-яких цілей, крім весіль, залишаться забороненими.

Нагадаємо, що у Делі планують вакцинувати від коронавірусу всіх бездомних протягом місяця. У перший день вакцинації 150 осіб вже отримали щеплення.

Раніше повідомлялося, що в Індії замість вакцини від коронавірусу людям кололи фізрозчин.

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