У Чехії виявили перший випадок "індійського" штаму коронавірусу
У столиці Чехії Празі зафіксували перший випадок зараження "індійським" штамом коронавірусу. Мутацію виявили у чоловіка з Індії, який приїхав в країну.
Про це повідомляє прес-служба гігієнічної станції Праги (HSHMP).
"Гігієнічна станція міста Праги (HSHMP) зареєструвала перший випадок захворювання COVID-19 штамом, що позначається як B. 1.617, так звана Індійська мутація, в Празі", - йдеться в повідомленні.
Відомство вже почало докладне епідеміологічне розслідування і відстежує можливі контакти чоловіка, щоб запобігти передачі індійської мутації іншим особам.
"Проявом захворювання у інфікованого були підвищена температура, м'язові болі і головний біль. Ніяких інших проблем зі здоров'ям виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Ізраїлі виявили 41 випадок зараження "індійським" штамом коронавірусу. Чотири випадки виявили вже у вакцинованих від коронавірусу осіб.
Крім того, у Румунії виявили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Індії.
Додамо, що раніше начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам, який вже циркулює в Туреччині та інших європейських країнах.