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У Чехії виявили перший випадок "індійського" штаму коронавірусу

Новость на русском → Прага, Четвер 29 квітня 2021 20:33
У Чехії виявили перший випадок "індійського" штаму коронавірусу Фото: у Празі виявили перший випадок "індійського" штаму коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У столиці Чехії Празі зафіксували перший випадок зараження "індійським" штамом коронавірусу. Мутацію виявили у чоловіка з Індії, який приїхав в країну.

Про це повідомляє прес-служба гігієнічної станції Праги (HSHMP).

"Гігієнічна станція міста Праги (HSHMP) зареєструвала перший випадок захворювання COVID-19 штамом, що позначається як B. 1.617, так звана Індійська мутація, в Празі", - йдеться в повідомленні.

Відомство вже почало докладне епідеміологічне розслідування і відстежує можливі контакти чоловіка, щоб запобігти передачі індійської мутації іншим особам.

"Проявом захворювання у інфікованого були підвищена температура, м'язові болі і головний біль. Ніяких інших проблем зі здоров'ям виявлено не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Ізраїлі виявили 41 випадок зараження "індійським" штамом коронавірусу. Чотири випадки виявили вже у вакцинованих від коронавірусу осіб.

Крім того, у Румунії виявили випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Індії.

Додамо, що раніше начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине "індійський" штам, який вже циркулює в Туреччині та інших європейських країнах.

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