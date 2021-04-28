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Експерт про індійський штам COVID: якщо потрапить до України, будуть труднощі

Новость на русском → Києва, Середа 28 квітня 2021 17:41
Експерт про індійський штам COVID: якщо потрапить до України, будуть труднощі Фото: індійський штам COVID може потрапити до України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Індійський штам коронавірусу може призвести до значних труднощів в Україні, якщо потрапить до країни. Зокрема, збільшити захворюваність.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла виконавчий директор Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

"Можна припустити, що він (індійський штам, - ред.) викличе додаткову хвилю захворюваності, збільшить кількість хворих і призведе до певних наслідків, в тому числі, для системи охорони здоров'я, яка і так на межі", - зазначила вона.

За її словами, експерти поки не можуть спрогнозувати, коли саме індійський штам з'явиться в Україні. Але відкриті кордони і проблеми з дотриманням карантинних заходів дозволяють говорити про те, що рано чи пізно Україна зіткнеться з ним.

"З приводу того, чи призведе він до нової хвилі COVID? Я б не стала так говорити, у нас не було серйозного спаду захворюваності. У нас немає хвилеподібного перебігу захворюваності. Тобто ми перебуваємо в першій-другій хвилі, ні про яку третю або четверту поки мова не йшла", - додала Сояк.

Нагадаємо, раніше начальник Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив, що Україну не омине індійський штам, який вже циркулює в Туреччині та інших європейських країнах.

До цього в Індії виявили новий штам, який назвали " подвійним мутантом", тому що несе в собі дві мутації, які допомагають вірусу прикріплюватися до клітин.

Зазначимо, на сьогодні Індія зіткнулася з так званим "коронавірусним штормом" і щодня ставить антирекорди захворюваності на COVID.

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