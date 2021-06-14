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"Індійський" штам коронавірусу збільшує вдвічі ризик госпіталізації, - дослідження

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Понеділок 14 червня 2021 21:08
"Індійський" штам коронавірусу збільшує вдвічі ризик госпіталізації, - дослідження Фото: "Індійський" штам коронавірусу збільшує вдвічі ризик госпіталізації (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

"Індійський" штам коронавірусу збільшує вдвічі ризик госпіталізації в порівнянні з раніше домінуючим у Великобританії варіантом. При цьому дві дози вакцини як і раніше забезпечують надійний захист.

Про це йдеться в дослідженні Університету Стратклайда, передає Reuters.

У дослідженні говориться, що ранні дані свідчать про те, що захист від вакцин проти "індійського" штаму може бути нижчим, ніж ефективність проти "британського".

У дослідженні вивчалися 19 543 випадки захворювання серед населення і 377 госпіталізацій серед 5,4 мільйона чоловік в Шотландії, з яких у 7723 випадків і 1234 госпіталізацій був виявлений штам Дельта.

Професор епідеміології громадської охорони Здоров'я університету Стратклайда Кріс Робертсон заявив, що з поправкою на вік і супутні захворювання, варіант Дельта приблизно в два рази підвищує ризик госпіталізації, але вакцини все ж знижують цей ризик.

"Якщо у вас позитивний результат, то дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів приблизно на 70% знижують ризик госпіталізації", - заявив він.

Через два тижні після введення другої дози вакцина Pfizer забезпечила 79% захист від вірусу, викликаної штамом Дельта, в порівнянні з 92% від варіанту Альфа. Вакцина компанії AstraZeneca, в свою чергу, забезпечила 60% захист від варіанту Дельта в порівнянні з 73% від варіанту Альфа.

Дослідники застерегли від використання отриманих даних для порівняння вакцин один з одним через відмінності в когортах, які отримали кожен тип щеплення, і відмінностей в тому, як швидко виробляється імунітет при використанні кожного щеплення.

За їхніми словами, дві дози вакцини забезпечують набагато кращий захист від варіанту Дельта, ніж одна доза.

"Я думаю, що будь - яке розширення можливостей до повного припинення заходів блокування буде корисним", - заявив Азіз Шейх, директор Інституту Ашера при Единбурзькому університеті.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що з урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки.

Крім того, раніше ВООЗ почала привласнювати різні літери грецького алфавіту кожної нової мутації коронавірусу. Зокрема, "дельтою" називають так званий індійський штам.

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