ВООЗ про нові штами COVID-19: можуть бути катастрофічні наслідки

З урахуванням поширення нових штамів COVID-19 швидке зняття обмеження може мати катастрофічні наслідки. Перш за все для тих, хто не вакцинований.

За його словами, в країнах з найбільшим доступом до вакцин від COVID-19 спостерігається зниження смертності серед старшої вікової групи. На сьогодні в цих країнах обмеження слабшають, але це потрібно робити обережно відповідно до циркуляції вірусів.

"Зі збільшенням глобальної передачі штамів, що викликають занепокоєння, включаючи варіант "Дельта", занадто швидке зняття обмежень може мати катастрофічні наслідки для тих, хто не вакцинований", - додав Гебрейсус.