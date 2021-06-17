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В Індонезії почали роздавати курчат за щеплення від COVID-19

Автор: РБК-Україна

У сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати місцевих жителів вакцинуватися від COVID-19. Ініціатива місцевої влади вже довела свою ефективність.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що програма реалізується в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення. Повідомляється, що після запуску цієї програми кількість охочих вакцинуватися зросла в 10 разів.

За даними Університету Джонса Хопкінса, Індонезія - одна з найбільш постраждалих від пандемії країн, там зареєстровано майже 2 млн випадків зараження і більше 53 000 смертей. Протягом останніх тижнів два найбільш густонаселених острови - Ява і Суматра - повідомляють про різке зростання числа хворих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Таїланді місцевих жителів заманюють на вакцинацію від COVID золотом і коровами.

А в Сполучених Штатах Америки хотіли ввести знижки для вакцинованих.

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ИндонезиявакцинаціяКоронавірус