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Іноземні дипломати та освітяни: кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer

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Середа 26 травня 2021 11:22
Іноземні дипломати та освітяни: кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer Фото: вакцину Pfizer отримають чотири групи населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Вакцину з цієї партії використають для щеплення:

  • працівників сфери освіти;
  • осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
  • військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
  • представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.

Раніше повідомлялося, що уряд України опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів.

Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX.

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