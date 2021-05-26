Іноземні дипломати та освітяни: кого вакцинуватимуть новою партією Pfizer
Фото: вакцину Pfizer отримають чотири групи населення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні в Україну прибуло 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти коронавіруса виробництва Pfizer-BioNTech. Її направлять на вакцинацію чотирьох груп населення.
Про це повідомили у прес-службі МОЗ.
Вакцину з цієї партії використають для щеплення:
- працівників сфери освіти;
- осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше;
- військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;
- представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Усього до кінця цього тижня в країну доставлять 167 310 доз цього препарату.
Раніше повідомлялося, що уряд України опрацьовує механізм введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу для вчителів.
Нагадаємо, до цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX.