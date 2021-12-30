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В Іспанії вперше за час пандемії зафіксували понад 100 тисяч випадків COVID-19 за добу

Автор: Ольга Белей

В Іспанії вперше з початку пандемії зареєстрували понад 100 тисяч нових випадків зараження коронавірусом на добу. Захворюваність в країні досягла 1508 випадків на 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"Вперше з початку пандемії Міністерством охорони здоров'я було зареєстровано понад 100 тисяч випадків інфікування за добу. Зокрема, було зафіксовано 100 760 випадків зараження, з них 78 смертей", - пише видання.

При цьому уточнюється, що захворюваність за останні 2 тижні зросла ще на 147 пунктів і досягла 1508 випадків на 100 тисяч жителів.

Всього в Іспанії офіційно зареєстровано 6 133 057 випадків коронавірусу, в той час як 89 331 людина померла.

Нагадаємо, 30 листопада Італія поповнила групу країн, що реєструють дуже високі показники захворюваності COVID-19. У країні зареєстровано майже 100 тисяч нових випадків.

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Іспанія