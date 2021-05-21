RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Іспанія 7 червня відкриває в'їзд для країн, що не входять до ЄС. Однак є умова

Автор: Инна Собора

Іспанія дозволить людям з країн, що не входять в ЄС, в'їзд в країну з 7 червня. Обов'язковою умовою буде вакцинація від коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, пише Reuters.

Так, в'їзд буде дозволений всім вакцинованим мандрівникам незалежно від країни їх походження, в першу чергу з США.

Виступаючи на наступний день після того, як Європейський союз уклав довгоочікувану Угоду щодо цифрових сертифікатів вакцини, Санчес сказав, що повернення туризму стане ключовим фактором відновлення економіки Іспанії.

Паралельно з цим з 24 травня Іспанія дозволить в'їзд туристам з країн, що не входять в ЄС, у яких низькі показники захворюваності коронавірусом. Людей будуть пропускати в країну з негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС схвалила рекомендації Єврокомісії дозволити в'їзд до ЄС вакцинованим від коронавірусу іноземним туристам.

У той же час, директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ІспаніятуризмКарантин