В Італії вакцину Johnson & Johnson можуть дозволити лише людям старше 60 років

Італійське агентство з медичних препаратів (AIFA) може обговорити варіант використання COVID-вакцини Johnson & Johnson лише для людей віком старше 60 років. Регулятор спирається на останні дані про випадки тромбозу після вакцинації лише у людей молодше 50 років.

"Ми побачимо, що краще використовувати. Ми могли б обговорити можливість зарезервувати ці дози (вакцини J&J) для людей у віці старше 60 років, оскільки випадки (виникнення тромбів) знову зосереджені на людях у віці до 50 років", - сказав директор AIFA Нікола Магріні.

У вівторок, 13 квітня, федеральні агентства охорони здоров'я США рекомендували призупинити використання вакцини J&J принаймні на декілька днів через те, що у шести жінок віком до 50 років після щеплення утворилися тромби.