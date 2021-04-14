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В Італії вакцину Johnson & Johnson можуть дозволити лише людям старше 60 років

Новость на русском → Італія, Середа 14 квітня 2021 10:11
В Італії вакцину Johnson & Johnson можуть дозволити лише людям старше 60 років Фото: в Італії хочуть розглянути варіант використання вакцини Johnson & Johnson (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Італійське агентство з медичних препаратів (AIFA) може обговорити варіант використання COVID-вакцини Johnson & Johnson лише для людей віком старше 60 років. Регулятор спирається на останні дані про випадки тромбозу після вакцинації лише у людей молодше 50 років.

Про це 14 квітня в інтерв'ю газеті Il Corriere della Sera заявив керівник агентства Нікола Магріні, передає Reuters.

"Ми побачимо, що краще використовувати. Ми могли б обговорити можливість зарезервувати ці дози (вакцини J&J) для людей у віці старше 60 років, оскільки випадки (виникнення тромбів) знову зосереджені на людях у віці до 50 років", - сказав директор AIFA Нікола Магріні.

У вівторок, 13 квітня, федеральні агентства охорони здоров'я США рекомендували призупинити використання вакцини J&J принаймні на декілька днів через те, що у шести жінок віком до 50 років після щеплення утворилися тромби.

При цьому 13 квітня в Європейському агентстві з лікарських засобів зазначили, що зв'язок між вакциною від коронавірусу компанії Johnson & Johnson та утворенням тромбів поки не підтверджений. Комітет з безпеки продовжує розслідування зв'язку.

12 квітня компанія Johnson & Johnson почала поставляти свою вакцину Janssen країнам Європейського союзу. Але наступного дня,13 квітня, компанія Johnson & Johnson оголосила про те, що відкладає застосування своєї вакцини Janssen на території Європи через можливий зв'язок вакцини з утворенням тромбів.

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