В Італії вперше з квітня понад 2 тисячі випадків зараження COVID-19 за добу
Фото: вимір температури (freepik.com)
В Італії за минулу добу зафіксували 2548 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший показник з 25 квітня.
Про це повідомляє Rai.
В останній раз в Італії більше 2 тисяч випадків було зафіксовано 29 квітня - 2086.
Також зафіксовано 24 смерті від COVID-19 за добу. Всього в Італії за період пандемії виявлено 317 409 випадків, 35 918 осіб померли.
Навесні Італія однією з перших зіткнулася з пандемією коронавіруса. Під час піку першої хвилі в країні фіксували понад 6 тисяч випадків щодня.
Нагадаємо, в Україні вранці в четвер стало відомо про рекордний приріст - 4069 випадків.
Крім цього, Україну знову поділили на зони карантину. Київ залишився в "жовтій" зоні, а в "червону" відправлені Тернопіль і Канів.