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Були в Італії: на Житомирщині підтвердили два випадки "Омікрону"

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Житомирська область, Четвер 30 грудня 2021 16:50
Були в Італії: на Житомирщині підтвердили два випадки "Омікрону" Фото: в Україні зафіксували ще два випадки "Омікрону" (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

На Житомирщині зафіксували два нові випадки інфікування штамом "Омікрон". Хворобу виявили у жінок, які повернулися з Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний лабораторний центр у Facebook.

30 грудня коронавірус нового штаму виявили у жінок віком 41 і 62 років. Обидві хворі не були щеплені від COVID-19.

"З метою підтвердження отриманих результатів біоматеріал буде відправлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я для проведення повногеномного секвенування", - йдеться у повідомленні.

В даний час фахівці проводять епідеміологічне розслідування цих випадків COVID.

Загалом в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 5 930 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Полтавській та Донецькій областях.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу "Омікрон" поширився вже у більш ніж 100 країнах світу. Він небезпечний тим, що має багато мутацій, які не досліджені.

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