Італія продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки
Італія продовжила заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладеш та Шрі-Ланки. Цю заборону застосовано як запобіжний засіб проти індійського варіанту коронавірусу з потрійною мутацією.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на повідомлення речника міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.
Заборона, яка не поширюється на італійських громадян, була введена наприкінці квітня і термін її дії закінчувався в неділю. Його продовжили до 21 червня.
Згідно з планом пом'якшення карантину в Італії, 7 червня комендантську годину можуть скоротити ще на годину - вона вступатиме в силу з опівночі. З 21 Червня його планується скасувати. З 15 червня буде дозволено проводити приватні заходи, зокрема, весілля. Однак гості заходу повинні будуть мати "зелену перепустку".
Раніше технічний керівник ВООЗ з боротьби із COVID-19 Марія ван Керховена заявила, що в майбутньому обов'язково буде виявлено більше варіантів коронавірусу.
При цьому у ВООЗ вважають, що загрозу виникнення нових варіантів коронавірусу зараз складно прогнозувати.
Наразі і Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією. Ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням більше 230 мільйонів.