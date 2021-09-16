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В Івано-Франкіську депутатів міськради вакцинували під час сесії

Автор: Тіберій Юрик

У Івано-Франківську депутатів міської ради вакцинували проти COVID-19 прямо під час сесії. Пункт щеплення розгорнули у фоє мерії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook мера міста Руслана Марцінківа.

"Під час сесії міської ради оголосив перерву в 15 хвилин… Для вакцинації депутатів. Організували таку можливість на місці - щоб далеко не ходити", - повідомив міський голова.

За даними місцевого видання "Курс", пункт вакцинації облаштуваали у фоє міськради. Депутатів щепили вакциною Pfizer.

На сесії міськради зареєструвалися 34 депутати. Скільки з них вдалося вакцинувати, не повідомляється.

Нагадаємо, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим мешканцям міста.

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Івано-ФранківськКоронавірусВакцинація