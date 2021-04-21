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В Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини

Автор: РБК-Україна

В ході кампанії по вакцинації в Україні в Івано-Франківській області зіпсували майже 500 доз вакцини Covishield. Це більше 80% втрачених доз у всій Україні.

Про це в ефірі обласного телеканалу "Галичина" заявив заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Дзьомбак.

Повідомляється, що з початку вакцинації на Прикарпатті втратили 492 дози або 84% від всіх втрачених доз в Україні. Наприклад, Львівська область втратила всього 17 доз.

За словами, Дзьомбака, це сталося через те, що у флаконах з Covishield немає градуювання, і медики не використовували залишкову дозу у флаконі, оскільки думали, що вона менша за інші.

"... мобільні бригади, які проводять вакцинацію, вони досить переживали, набираючи в шприц дозу, щоб це була повноцінна доза для того, щоб не знизити дозу і ефект від вакцинації. В даний час додатково проведено навчання ... Це питання вже закрите", - підкреслив він.

Він зазначив, що коли у флаконі залишається остання доза, то здається, що там менше вакцини.

"І через острах, що буде введена не та доза, то вийшло так, що залишалося у флаконі. Найбільше сприймалося, щоб ці дози не були комусь передані. Тут ніяких зловживань немає", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сподівається на поліпшення ситуації з вакцинацією в Україні.

Крім того, напередодні була зареєстрована вакцина AstraZeneca південнокорейського виробництва.

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Новини України ВакцинаІвано-Франківська областьКоронавірус
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