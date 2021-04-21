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В Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield

Автор: РБК-Украина

В ходе кампании по вакцинации в Украине в Ивано-Франковской области испортили почти 500 доз вакцины Covishield. Это больше 80% потерянных доз во всей Украине.

Об этом в эфире областного телеканала "Галичина" заявил замдиректора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Дзьомбак.

Сообщается, что с начала вакцинации на Прикарпатье потеряли 492 дозы или 84% от всех потерянных доз в Украине. Например, Львовская область потеряла всего 17 доз.

По словам, Дзьомбака, это произошло из-за того, что во флаконах с Covishield нет градуировки, и медики не использовали оставшуюся дозу во флаконе, поскольку думали, что она меньше остальных.

"… мобильные бригады, которые проводят вакцинацию, они достаточно переживали, набирая в шприц дозу, чтобы это была полноценная доза для того, чтобы не снизить дозу и эффект от вакцинации. В настоящее время дополнительно проведено обучение… Этот вопрос уже закрыт", - подчеркнул он.

Он отметил, что когда во флаконе остается последняя доза, то кажется, что там меньше вакцины.

"И из-за боязни, что будет введена не та доза, то получилось так, что оставалось во флаконе. Больше всего переживалось, чтобы эти дозы ни были кому-то переданы. Здесь никаких злоупотреблений нету", - добавил чиновник.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что надеется на улучшение ситуации с вакцинацией в Украине.

Кроме того, накануне была зарегистрирована вакцина AstraZeneca южнокорейского производства.

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Новости Украины ВакцинаИвано-Франковская областьКоронавирус
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